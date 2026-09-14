Филиппе Коутиньо присоединился к "Сантосу", соглашение до 2026 года

Бывший игрок "Барселоны", "Баварии" и "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо подписал контракт с "Сантосом" до конца 2026 года.
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