На 9-й линии открылся Patu 11/08 — ресторан огня, дыма и старого Петербурга

На 9-й линии Васильевского острова, в стенах особняка Сысоева, открылся Patu 11/08 — ресторан Ярослава Свинцова, шефа и сооснователя проектов Grebeshki и Hamlet+Jacks.
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