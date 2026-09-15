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Business Daily

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На 9-й линии открылся Patu 11/08 — ресторан огня, дыма и старого Петербурга

На 9-й линии открылся Patu 11/08 — ресторан огня, дыма и старого Петербурга

На 9-й линии Васильевского острова, в стенах особняка Сысоева, открылся Patu 11/08 — ресторан Ярослава Свинцова, шефа и сооснователя проектов Grebeshki и Hamlet+Jacks.

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