В НАТО есть мнение, что рано или поздно альянсу придется направить войска на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
Politico: НАТО рано или поздно направит войска на Украину
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Если страны НАТО хотят из своих стран получить тоже, что и на Украине, то хочу предупредить: ни вас, ни ваши достопримечательности мы щадить не станем. Своё отношение к нам вы показали - очередь за нами!
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17 час.
Елизавета Белая
Более того, Украину щадили и до сих пор щадят. Все таки какие ни какие родственники. А вот Штаты!!! Там будет так как штаты сами воюют - сравняем с землей и Газе позавидуете.
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17 час.
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