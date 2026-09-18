Паслер: Выборы проходят в непростых условиях

Для проведения голосования в регионе открылись 2263 избирательных участка.В Свердловской области 18 сентября стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы, регионального Законодательного собрания и представительных органов муниципалитетов.
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