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Бизнес журнал. Урал

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Паслер: Выборы проходят в непростых условиях

Паслер: Выборы проходят в непростых условиях

Для проведения голосования в регионе открылись 2263 избирательных участка.В Свердловской области 18 сентября стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы, регионального Законодательного собрания и представительных органов муниципалитетов.

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