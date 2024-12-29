Подоляка: ВСУ окружены в Великой Новоселке и просят приказать им уйти

Военные ВСУ, находящиеся в поселке Великая (она же Большая) Новоселка на времевском участке запорожского направления, сообщают, что фактически остались окружены российской армией, сообщает военкор Юрий Подоляка.
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