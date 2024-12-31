Хуситы заявили, что атаковали ракетами авианосец США "Гарри Трумэн"

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары крылатыми ракетами и дронами по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в то время, когда военные США готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии