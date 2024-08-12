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Охлобыстин сказал всё, что думает об артистах-предателях: "Мы не имеем права"

Охлобыстин сказал всё, что думает об артистах-предателях: "Мы не имеем права"

Актёр убеждён, что артисты не имеют права уходить с поста, поскольку их дело "развлекать и утешать"Иван Охлобыстин рассказал, что артисты, покинувшие Россию из-за несогласия со спецоперацией, поступили "не очень прилично".

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