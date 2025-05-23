Российская армия берет под контроль четыре улицы в Волчанске, Харьковская область

Российская армия заняла четыре улицы в Волчанске, Харьковская область. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в северо-западной части города у реки Волчья, и текущей зачистке территорий.
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