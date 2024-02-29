«Весна изменит жизнь россиян». С 1 марта всё будет по-другому

Первый весенний месяц принсет изменения в жизнь россиян. 1 марта. Больницы защитят от пожаров Социальные учреждения начнут оснащать приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети.
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