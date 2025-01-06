С 1 января 2025 года на госномере обязательно должно присутствовать изображение флага России.С 1 января 2025 года в России начал действовать новый стандарт госномеров для автомобилей, согласно которому на номере обязательно должно присутствовать изображение флага России.
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