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Иосифов близок к переходу в «Спортинг» Хихон свободным агентом (El Comercio)

Никита Иосифов близок к переходу в хихонский «Спортинг» на правах свободного агента, сообщает El Comercio.

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