Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников

Президент США Дональд Трамп, сидя среди детей за партами в макете школьного кабинета, созданного в Белом доме, подписал указ об упразднении американского министерства образования и передаче его полномочий властям штатов и местным сообществам.
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