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Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года

Валерий Шарифулин/ТАСС Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года, который примут США и Канада.

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