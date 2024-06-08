Журналист Грандессо: трансфер Сафонова в "ПСЖ" может сорваться

Работающий во Франции журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо прокомментировал возможный переход голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова во французский "ПСЖ", отметив, что в трансфере есть сомнения из-за того, что Сафонов русский, передает "Спорт-Экспресс" .