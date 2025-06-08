Браво, ВКС РФ! Украина полыхает от Харькова до Одессы — британцев нашли среди сотен трупов. Путин размажет Зелю как червя? Очередной массированный удар пришелся по военным целям на Украине 7 июня.
Киев бьют с земли и неба, с востока и запада. Россия нанесла удар возмездия. Америка отвернулась от Украины
Комментарии
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Галина Смирнова
А железные дороги между Украиной и Европой еще существуют? Наверняка.... А завтра "Таурусы" поедут. Из Германии. Между прочим.....
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9 час.
Ингерман Ланская
малчиг - мелкий провокатор, покажи пример как надо воевать - бери связку гранат и бегом под танк..... или только на тёплом сортире смелый и всёзнающий хенералисмус могет существовать?
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8 час.
Семен Демин
Зеленского пора устранять, он этого заслужил. Из-за него гибнут и украинцы и русские. Кто-то говорит, что в этом нет смысла, мол, придет на его место другой. Пусть приходит, но этот другой будет бояться за свою шкуру, зная о судьбе своего предшественника.
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2 час.
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