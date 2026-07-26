Путин звонит сотрудникам только по спецсвязи, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин не пользуется для связи с сотрудниками администрации городскими или мобильными телефонами, сообщил журналисту Александру Юнашеву 26 июля 2026 года, в воскресенье, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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