Путин звонит сотрудникам только по спецсвязи, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин не пользуется для связи с сотрудниками администрации городскими или мобильными телефонами, сообщил журналисту Александру Юнашеву 26 июля 2026 года, в воскресенье, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.