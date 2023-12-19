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Скандальный блогер Шахин Рзаев из Красноярска получил повестку в военкомат

Скандальный блогер Шахин Рзаев из Красноярска получил повестку в военкомат

Эпатажный блогер должен явиться в военкомат в апреле будущего года.Блогер Шахин Рзаев, который приобрел "популярность" на съёмке агрессивных видео и запугивании прохожих в Красноярске, получил повестку в армию.

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