Скандальный блогер Шахин Рзаев из Красноярска получил повестку в военкомат

Эпатажный блогер должен явиться в военкомат в апреле будущего года.Блогер Шахин Рзаев, который приобрел "популярность" на съёмке агрессивных видео и запугивании прохожих в Красноярске, получил повестку в армию.
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