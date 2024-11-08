Николай Харитонов: Шольц сделал ФРГ страной-инвалидом

Коалиционное правительство Германии, состоящее из представителей Свободной демократической партии (СвДП), Социал-демократической партии (СДПГ) и партии «Зелёные», столкнулось с серьезными трудностями, которые привели к его распаду.
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