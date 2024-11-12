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Царьград

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Речь Путина. Предательство элит. Политолог допустил "перетряску в верхних эшелонах": "Огонь по штабам"

Речь Путина. Предательство элит. Политолог допустил "перетряску в верхних эшелонах": "Огонь по штабам"

После произнесённой речь во время выступления на "Валдае", многие эксперты выделили один конкретный тезис, за которым может скрываться огромнейший пласт работы и перемен.

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