Чтобы склеить красоту, нужно... лопнуть шарик.

Скромность, конечно, хорошее качество, но бывают ситуации, когда не нужно скрывать свои таланты. А если на кону хорошее настроение, тут уж жадничать никак нельзя - поделиться обязательно! Буквально в самый последний момент мы узнали, что отдел таможенного оформления УТиЛ с конца прошлого года был украшен очень красивыми и, главное, рукотворными про .