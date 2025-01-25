Чтобы склеить красоту, нужно... лопнуть шарик.

Скромность, конечно, хорошее качество, но бывают ситуации, когда не нужно скрывать свои таланты. А если на кону хорошее настроение, тут уж жадничать никак нельзя - поделиться обязательно! Буквально в самый последний момент мы узнали, что отдел таможенного оформления УТиЛ с конца прошлого года был украшен очень красивыми и, главное, рукотворными про .
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