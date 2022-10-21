Аналитик Лебедев: отставка Трасс спрятала от Великобритании проблемы Brexit

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс прячет проблемы, которые появились после Brexit. Это заявление во время беседы с агентством «Прайм» сделал директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.
Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс прячет проблемы, которые появились после Brexit. Это заявление во время беседы с агентством «Прайм» сделал директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.
Свежие комментарии