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Аналитик Лебедев: отставка Трасс спрятала от Великобритании проблемы Brexit

Аналитик Лебедев: отставка Трасс спрятала от Великобритании проблемы Brexit

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс прячет проблемы, которые появились после Brexit. Это заявление во время беседы с агентством «Прайм» сделал директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев.

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