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Михаил Галустян рассекретил: когда на самом деле развелся и как познакомился с новой супругой

Михаил Галустян рассекретил: когда на самом деле развелся и как познакомился с новой супругой

Шоумен Михаил Галустян, недавно узаконивший отношения с визажисткой Лилией Киосе, решил прокомментировать многочисленные слухи, возникшие вокруг его личной жизни.

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