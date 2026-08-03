На Украине оценили вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны

Возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность маловероятна. Об этом «Украинской правде» рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии