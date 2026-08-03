Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

На Украине оценили вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны

На Украине оценили вероятность возвращения Федорова на должность министра обороны

Возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность маловероятна. Об этом «Украинской правде» рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии