"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ На этой неделе украинские военные и военные эксперты обсуждали, как на ситуации на фронте отразилась усиленная мобилизация, поскольку прошел месяц со дня вступления в силу нового закона.