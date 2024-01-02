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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»

«Мы тренировались вместе, но ему это не понравилось. Это было давно, лет пять назад. Мы отрабатывали борьбу – я поймал Фрэнсиса на болевой прием, но он отказался стучать и получил травму руки.

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