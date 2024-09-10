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Иркутск Сегодня

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Братская молодежь может поучаствовать во всероссийском конкурсе видеороликов против терроризма

Призываем всех молодых людей Братска принять участие в масштабном всероссийском конкурсе видеороликов, направленных противодействию терроризму! Это уникальная возможность не только проявить свои творческие способности, но и внести важный вклад в борьбу со злом.

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