Братская молодежь может поучаствовать во всероссийском конкурсе видеороликов против терроризма

Призываем всех молодых людей Братска принять участие в масштабном всероссийском конкурсе видеороликов, направленных противодействию терроризму! Это уникальная возможность не только проявить свои творческие способности, но и внести важный вклад в борьбу со злом.
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