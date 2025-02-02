Эстонка Петрыкина выиграла ЧЕ в женском катании, швейцарец Бричги — в мужском

В Эстонии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала эстонка Нина Петрыкина, у мужчин чемпионом стал швейцарец Лукас Бричги, в танцах на льду лучшими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, в парах золото завоевали представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин.