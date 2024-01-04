С человеком и без: какой будет российская и мировая медицина через 20 лет

Современную медицину давно можно назвать высокотехнологичной. Российский медтех не только не отстает от мирового, но и предлагает свои уникальные решения: например, успешно пробует применять виртуальную и дополненную реальность для восстановления пациентов, перенесших инсульт, создает 3D-модели лицевых протезов, и это далеко не полный список.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии