С человеком и без: какой будет российская и мировая медицина через 20 лет

Современную медицину давно можно назвать высокотехнологичной. Российский медтех не только не отстает от мирового, но и предлагает свои уникальные решения: например, успешно пробует применять виртуальную и дополненную реальность для восстановления пациентов, перенесших инсульт, создает 3D-модели лицевых протезов, и это далеко не полный список.