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Новобахмутовка и Горловка подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Новобахмутовка и Горловка подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Солдаты украинских вооруженных сил совершили очередной обстрел Донецкой Народной Республики. Боевики открыли огонь по Новобахмутовке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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