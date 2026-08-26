Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

Александр Мясников раскрыл пользу пива и жареной картошки

Александр Мясников раскрыл пользу пива и жареной картошки

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе бокала пива и жареной картошки. В посте в своем Telegram-канале он также упомянул о пользе домашних сарделек и сливочного масла, но напомнил о вреде алкоголя, согласно данным ВОЗ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии