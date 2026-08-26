Александр Мясников раскрыл пользу пива и жареной картошки

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе бокала пива и жареной картошки. В посте в своем Telegram-канале он также упомянул о пользе домашних сарделек и сливочного масла, но напомнил о вреде алкоголя, согласно данным ВОЗ.
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