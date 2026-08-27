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Федерация Саудовской Аравии поддержала главу ФИФА Инфантино

Федерация Саудовской Аравии поддержала главу ФИФА Инфантино

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) выразила поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино. В своем заявлении SAFF приветствовала признание ФИФА своих ошибок и решение отказаться от коммерческого предложения, а также призвала к диалогу между заинтересованными сторонами.

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