Федерация Саудовской Аравии поддержала главу ФИФА Инфантино

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) выразила поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино. В своем заявлении SAFF приветствовала признание ФИФА своих ошибок и решение отказаться от коммерческого предложения, а также призвала к диалогу между заинтересованными сторонами.