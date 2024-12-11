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Стала известна подлинная причина расставания Меган Фокс с отцом ее будущего ребенка

Стала известна подлинная причина расставания Меган Фокс с отцом ее будущего ребенка

Актриса не боится быть матерью-одиночкой. Меган Фокс бросила отца своего будущего ребенка LEGION-MEDIAКак выяснилось вчера, 38-летняя Меган Фокс поставила точку в 4-летнем романе сКолсоном Бейкером, от которого она в настоящее время вынашивает ребенка.

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