Стала известна подлинная причина расставания Меган Фокс с отцом ее будущего ребенка

Актриса не боится быть матерью-одиночкой. Меган Фокс бросила отца своего будущего ребенка LEGION-MEDIAКак выяснилось вчера, 38-летняя Меган Фокс поставила точку в 4-летнем романе сКолсоном Бейкером, от которого она в настоящее время вынашивает ребенка.