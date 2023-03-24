Под Смоленском "откапиталят" четыре сельских Дома культуры и муниципальных музея

О планах на 2023 год рассказали в региональном департаменте по культуре. Важность развития этой сферы в масштабах страны подчеркнул председатель Правительства России Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета Правительства в Государственной Думе.
О планах на 2023 год рассказали в региональном департаменте по культуре. Важность развития этой сферы в масштабах страны подчеркнул председатель Правительства России Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета Правительства в Государственной Думе.
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