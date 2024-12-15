Главный онколог рассказал, кто сможет принять участие в проверке вакцины от рака

В клиническом исследовании онковакцины смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет, у которых имеется подтвержденный диагноз, сообщил главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн .
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