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Политолог указал на заинтересованность Трампа в продолжении конфликта на Украине

Политолог указал на заинтересованность Трампа в продолжении конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах не откажется от поддержки Украины, а лишь сократит ее, потому что Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта.

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