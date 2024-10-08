ТЕСТ: только тот, кто жил в советское время, сможет вспомнить все эти сленговые слова

В Советском Союзе, как и в любой другой стране, существовал свой специфический сленг. Он формировался под влиянием множества факторов, таких как социальное положение, профессия, возраст и даже географическое положение.
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