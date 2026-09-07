Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Непале

Перед всеми матчами Лиги чемпионов на этой неделе будет объявлена минута молчания в память о жертвах разрушительного наводнения в Непале, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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