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Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Непале

Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Непале

Перед всеми матчами Лиги чемпионов на этой неделе будет объявлена минута молчания в память о жертвах разрушительного наводнения в Непале, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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