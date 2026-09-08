Мората о словах Моуринью про судейство с «Бетисом»: «Я ждал, когда он скажет что-то подобное – меня это веселит. Жозе добавляет зрелища, буду смотреть класико ради него»

Нападающий « Леганеса » Альваро Мората объяснил, почему он рад возвращению Жозе Моуринью в «Реал». Напомним, на 94-й минуте матча между «Реалом» и «Бетисом» (0:1) Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.