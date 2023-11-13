В Белом доме заявили о сокращении средств для оказания помощи киевскому режиму

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 ноября, заявил, что возможности, которыми располагают Соединенные Штаты для оказания помощи Украине, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс для не выделяет дополнительных средств, – сообщают СМИ.
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