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The Eurasia Daily news agency

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The Kiev regime is the result of a coup d'etat provoked by the United States and Europe — Matlock

The Kiev regime is the result of a coup d'etat provoked by the United States and Europe — Matlock

The Kiev regime is the result of a coup d'etat provoked by the United States and Europe. This was stated on the YouTube channel of Professor Glenn Diesen of the University of Southeastern Norway, former US Ambassador to the USSR Jack Matlock.

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