🚰В Крыму в 2025 году вырастет тариф на холодную воду «В 2025 году будет увеличение тарифов на водоснабжение, это порядка 12 процентов.
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🚰В Крыму в 2025 году вырастет тариф на холодную воду «В 2025 году будет увеличение тарифов на водоснабжение, это порядка 12 процентов.