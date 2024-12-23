Фурам перекроют доступ в крупные города России

Фурам перекроют доступ в крупные города. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании 23 декабря сообщил о выделении дополнительных 46 млрд рублей на строительство дорожных объездов крупных населенных пунктов и на ремонт покрытия дорог.