Фурам перекроют доступ в крупные города России

Фурам перекроют доступ в крупные города. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании 23 декабря сообщил о выделении дополнительных 46 млрд рублей на строительство дорожных объездов крупных населенных пунктов и на ремонт покрытия дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии