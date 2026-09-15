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Пронедра

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Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на исламе

Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на исламе

История студентки из Алжира, отчисленной после экзамена в Санкт-Петербургском государственном университете, вышла далеко за пределы обычного академического конфликта.

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