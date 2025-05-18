Магнитные бури и полярные сияния: как влияет на Землю появившаяся на Солнце крупная корональная дыра

Земля полностью погрузилась в исходящую из крупной корональной дыры на Солнце плазму. Об этом в воскресенье, 18 мая 2025 года, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН и ИСЗФ РАН).