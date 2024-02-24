В подмосковном Сергиевом Посаде русский фошизм поднял голову. Среди девяти получивших паспорт подростков не было ни одного таджика.
И снова наши многонациональные новости
Комментарии
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М
ММ
Хиджаб, паранджа, буркини- пожалуйста! Только за шлагбаумом и позади флаг России!
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9 час.
Валерий Дюков
да только вред приносят везде и на дорогах и на стройках после них всё переделывается за ного, продажа наркоты убийства грабежи насилие, всё это от них идёт вред, и в школах и в больницах везде только вред, вывод один гнать всех до единого, кто получил папорта после развала СССР, всех на Родину свою.......
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6 час.
лл
лина любимцева
Папуасов - отправлять в папуасию, и чтобы духу их не было больше в России!!!
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4 час.
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