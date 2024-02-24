Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кашапов
    Шабля в переводе с беларуского, означает сабля.ЦБ негласно перек...
  • Александр
    А вообще, что заезжие придурки делают на ЛБС? Нужны какие-то посты, заставы. В СБУ не полное дурачье. Они носочков с ...Эксперт рассказал...
  • владимир второв
    Так на центральном ТВ про эту трубу показывали...Это тоже предатели?Эксперт рассказал...

И снова наши многонациональные новости

И снова наши многонациональные новости

В подмосковном Сергиевом Посаде русский фошизм поднял голову. Среди девяти получивших паспорт подростков не было ни одного таджика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Хиджаб, паранджа, буркини- пожалуйста! Только за шлагбаумом и позади флаг России!
Ответить
9 час.
Валерий Дюков
да только вред приносят везде и на дорогах и на стройках после них всё переделывается за ного, продажа наркоты убийства грабежи насилие, всё это от них идёт вред, и в школах и в больницах везде только вред, вывод один гнать всех до единого, кто получил папорта после развала СССР, всех на Родину свою.......
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
Папуасов - отправлять в папуасию, и чтобы духу их не было больше в России!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору