И снова наши многонациональные новости

Валерий Дюков

да только вред приносят везде и на дорогах и на стройках после них всё переделывается за ного, продажа наркоты убийства грабежи насилие, всё это от них идёт вред, и в школах и в больницах везде только вред, вывод один гнать всех до единого, кто получил папорта после развала СССР, всех на Родину свою.......