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«Так красиво на пляже…», – Светлана Ходченкова смогла вытащить разведённого Семёна Слепакова из депрессии

«Так красиво на пляже…», – Светлана Ходченкова смогла вытащить разведённого Семёна Слепакова из депрессии

Недавно Светлана Ходченкова улетела на Мальдивы, где арендовала виллу, закрытую от посторонних глаз. Люди из окружения актрисы уверяют, что кинозвезда нежится под мальдивским солнышком вместе с Семёном Слепаковым.

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