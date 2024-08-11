Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Они намного цивильнее": как нас пытаются убедить, что русские рады соседству с мигрантами

"Они намного цивильнее": как нас пытаются убедить, что русские рады соседству с мигрантами

Если в Новосибирске есть "Хилокское гетто", то в Красноярске - "маленький Таджикистан". Из последнего хотели бы сбежать даже некоторые добропорядочные мигранты вслед за русскими, которые продают квартиры и уезжают в другие районы города.

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Комментарии
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Александр
Так и вы тех цифр не знаете.И при чём тут армяне,которых гнали из Баку? При чём тут вопрос о мигрантах в России? В огороде бузина....?
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6 час.
Александр
Идиот.
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6 час.
Вик Норд
Просто поражаюсь,где таких мерзавцев воспитали,ваши родители чудища(?),или вы из категории,и в семье не без урода?!Я вам даже ничего более объяснять не буду,вы себя выказали во всей красе.
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2 час.

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