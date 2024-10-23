Алаудинов назвал чеченофобом ведущего "КП" из-за вопросов о Курской области

Командир специального отряда быстрого реагирования "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов назвал журналиста "Комсомольской правды" Ивана Панкина "шайтаном", "чеченофобом" и "чертом" из-за вопросов о событиях в Курской области и межнациональных конфликтах.
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