Медвежий угол

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Что в Институте экономики РАН делает русофоб Ципко?

Что в Институте экономики РАН делает русофоб Ципко?

Количество русофобов в российской науке не перестаёт поражать на фоне того, как наши военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине.

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