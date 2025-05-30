The New York Times и Amazon заключили соглашение о лицензировании ИИ

Спустя почти два года после подачи иска против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, The New York Times согласилась предоставить Amazon лицензию на использование своего редакционного контента для обучения платформ искусственного интеллекта технологического гиганта.
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